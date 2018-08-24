Прокопьевск, Кемеровская область, 24 августа, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Бывшему заместителю главы города Прокопьевск Кемеровской области всё же придётся вернуть 700 тысяч рублей, которые получил в качестве взятки. Суд оставил без удовлетворения его апелляционную жалобу, решение вступило в законную силу, исполнение — на контроле прокуратуры города, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, в июле 2017 года экс-заместителя главы Прокопьевска признали виновным в получении взятки в крупном размере — он проходил по п. «в» ч. 5 ст. 290 — «Получение взятки в крупном размере» на общую сумму 700 тысяч рублей. Прокурор города обратился в суд с требованием взыскать сумму взятки в доход государства. В марте Рудничный районный суд Прокопьевска полностью удовлетворил требования, но ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его.

Но Кемеровский областной суд оставил решение без изменения.