Чернушка, Пермский край, 24 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В городе Чернушка Пермского края 23 августа 2018 года прошло второе заседание суда по одному из громких ювенальных дел, которым занимается пермское отделение «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС). О ходе заседания корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил глава отделения Алексей Мазуров.

Виталий Попов Пикет

«Это дело о восстановлении родителей в правах на двух детей. Ограничение было наложено более года назад, всё это время родители, бабушка и дедушка крайне редко виделись с детьми, опека откровенно издевается над всеми, чинит препятствия в общении. Например, для того чтобы увидеть детей, родственникам каждый раз приходится писать заявления, собирать справки, в том числе от нарколога и психиатра, решение о возможности проведения каждого такого свидания принимает специальная комиссия», — рассказал член РВС.

Общественник заявил, что произошедшее в суде крайне похоже на то, что представитель органов опеки специально затягивает процесс.

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«Первое заседание по этому делу прошло 18 июля 2018 года, оно было предварительным. У сторон была возможность запросить через суд буквально всё, что нужно. В итоге оказалось, что сегодняшнее заседание тоже было предварительным благодаря действиям представителей управления Минсоцразвития», — сказал Мазуров.

Виталий Попов Пикет

Активист пояснил, что представитель опеки Валькова Н. Н. подала ходатайство об истребовании определённых доказательств. Он подчеркнул, что не видит ни одной причины, по которой именно эти доказательства нельзя было затребовать на первом заседании месяц назад.

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«В итоге судье Чернушинского районного суда Янаевой О. Ю. пришлось продлить процесс подготовки к основному заседанию. А это означает, что срок возврата детей в семью сдвигается ещё на месяц как минимум, следующее заседание назначено на 26 сентября», — сообщил председатель Пермского отделения «РВС».

Алексей Мазуров отметил, что его не удивил этот шаг сотрудника Вальковой, по его мнению, чиновница в очередной раз использовала излюбленный приём опеки Чернушинского района, вновь показав циничное отношение к детям, их родителям и родственникам.

«Радует, что судья решила выслушать всех явившихся свидетелей, ведь людям работать нужно, работодатель на судебные заседания далеко не всегда готов сотрудников отпускать», — добавил Мазуров.

Виталий Попов Пикет

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Сергей Вилисов, являющийся вторым представителем родителей в суде, напомнил, что ранее районная опека затягивала с ответами на заявления бабушки и дедушки о назначении встреч с детьми.

«На все заявления бабушки и дедушки, а также родителей с просьбами об организации свиданий с детьми опека занималась волокитой и отвечала примерно через месяц, пытаясь по максимуму затянуть с ответом. По сути, сотрудники этого управления Минсоцразвития делали и продолжают делать все для того, чтобы дети поменьше общались с родственниками и попозже к ним вернулись. Такая вот забота о детях и их правах», — отметил Вилисов.

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Напомним, 18 августа 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что пермское отделение РВС провело в Чернушке антиювенальный пикет. Активисты потребовали отправить в отставку местных чиновников Зудову и Валькову и назвали чернушинскую опеку «ювенальным гестапо». Они рассказали, что сейчас в этом городе Пермского края они ведут два дела, документы каждого из которых поразили их ужасным отношением сотрудников опеки к семьям. По мнению общественников, чиновники откровенно издеваются над детьми и их родственниками.