Тюмень, 24 августа, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Тюмени направлено в суд уголовное дело о подкупе директора управляющей компании за сумму более 1,8 млн рублей. Женщина получала ежемесячное вознаграждение от фирмы за возможность быть единственным подрядчиком в обслуживании лифтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

kaisender Лифт

По версии следствия, с июня 2016 года по август 2017 года директор ООО «УК «Озерное» через посредников получала ежемесячно по 150 тыс. рублей от фирмы, которая получила благодаря договорённости о денежном вознаграждении подряд на обслуживание лифтов.

Причём инициатива «отката» за возможность обслуживания лифтов жилого фонда управляющей компании «Озерное» исходила якобы от руководительницы УК, считает следствие, а деньги якобы «отмывались» через посредников и переводились по фиктивному договору об оказании рекламных услуг через фирму супруги заместителя управляющей компании. Та в свою очередь тоже по фиктивному договору по техническому обслуживанию рекламных конструкций переводила деньги в УК. Далее денежные средства обналичивались. А с февраля 2017 года организация по обслуживанию лифтов стала напрямую переводить «дань» руководительнице УК, считает следствие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег в особо крупном размере»). Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Отметим, что УК «Озёрное» обслуживает новостройки 10−17 этажности в тюменском микрорайоне «Тура».