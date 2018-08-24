Киев, 24 августа, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Ставшее законным по итогам референдума 2014 года желание крымчан присоединиться к России было их осознанным выбором. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Армашевский Митинг в поддержку референдума в Севастополе

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — подчеркнул украинский парламентарий.

Напомним, решение о проведении в Крыму референдума о воссоединении полуострова с Россией крымские власти приняли на фоне разворачивающегося на Украине кризиса, вызванного государственным переворотом, учиненным необандеровским режимом в Киеве.

В результате мартовского голосования 2014 года Крым стал российским регионом — за это отдали свои голоса 96,77% жителей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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