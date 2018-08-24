Ханой, 24 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Полиция Китая и Вьетнама совместно раскрыла трансграничную наркоторговую сеть, задержав её главаря из Вьетнама, сообщили в Министерстве общественной безопасности, передает 24 августа газета China Daily.

Victor Арест

Главарем оказался 47-летний Вэй Вэньши, проживавший во вьетнамской провинции Лангшон. По данным полиции Вьетнама, преступник был схвачен во вьетнамском городе Нгеан в июле 2018 года. У него было конфисковано 20,65 кг героина, а также огромное количество огнестрельного оружия, которое хранилось у него дома. К настоящему момент уже схвачено порядка 40 членов его банды, включая пятерых вьетнамцев. Конфисковано почти 100 кг героина и 8 кг кетамина.

Напомним, что на юго-западе Китая, в провинции Юньнань, граничащей с Мьяной, у двоих подозреваемых было изъято в июле 2018 года почти 18 кг метамфетамина. Несмотря на то, что серьезные объемы наркотиков идут в Китай из Вьетнама, все же основной поставщик запрещенных веществ в страну — это «золотой треугольник» Лаос — Мьянма и Таиланд.