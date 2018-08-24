Красноярск, 24 августа, 2018, 09:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае 24 августа действуют 73 лесных пожара на общей площади 312,9 тыс. га. За прошедшие сутки в регионе потушили 62 лесных пожара на площади 85,7 тыс. га, сообщили ИА REGNUM 24 августа в краевом министерстве лесного хозяйства.

skeeze Лесной пожар

В тушении были задействованы более 500 человек, 26 единиц техники, пять воздушных судов.

Угрозы населённым пунктам нет, заверили в министерстве, добавив, что, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края 22 июня ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.