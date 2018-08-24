Москва, 24 августа, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Индия, Турция и Китай рассматриваются Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству РФ в качестве претендентов на расчеты в национальных валютах по оборонным сделкам, заявил в интервью «Интерфаксу» глава ведомства Дмитрий Шугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, у России с этими странами большой товарооборот, поэтому перейти на расчет в нацвалютах с ними будет легче.

«Мы внутри ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, — прим. ИА REGNUM ) работаем уже давно в рублях», — добавил Шугаев.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что возможным ответом на антироссийские санкции США является переход на расчёты в национальных валютах.

По его словам, это позволит уйти от связанных с долларом ограничений, а новые американские санкции грозят негативными последствиями для российских поставок в третьи страны.

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