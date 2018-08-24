Вашингтон, 24 августа, 2018, 08:41 — ИА Регнум. В США на заводе по производству электромобилей Tesla произошел пожар. Об этом сообщил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на странице в соцсети Twitter.

skeeze Пожар

ЧП произошло в четверг, 23 августа, в Фримонте (штат Калифорния).

«Я был там (на заводе), — написал Маск. — Рядом с забором на южной стороне загорелся собранный для переработки картон».

Пожарные, прибывшие на место ЧП, полностью потушили возгорание.

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