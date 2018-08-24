Екатеринбург, 24 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге горизбирком получил бюллетени для проведения выборов депутатов городской думы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Бюллетени изготовила одна из местных типографий. Всего отпечатано 1 577 000 штук.

Тираж уже получили территориальные и окружные избиркомы. В ближайшее время бюллетени будут переданы в участковые комиссии.

Напомним, 9 сентября пройдут выборы депутатов гордумы. Они состоятся по партийным спискам и по одномандатным округам. Всего предстоит избрать 36 депутатов.