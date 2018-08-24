Оренбург, 24 августа, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Оренбурге областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката главы города Евгения Арапова об изменении меры пресечения. В силе оставлено постановление Ленинского районного суда о заключении под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

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Мэр просил о мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, или о домашнем аресте. Также Евгений Арапов просил суд выдать часть изъятых в его рабочем кабинете денег семье, поскольку эти средства являются семейной собственностью. В рабочем сейфе они хранились из-за того, что сломалась сигнализация дома. Сейчас супруга испытывает финансовые трудности. Добавим, что было изъято более 4 млн рублей. При этом адвокат обратил особое внимание, что номера купюр не были своевременно переписаны оперативниками.

Напомним, главу Оренбурга Евгения Арапова задержали 14 августа по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в мае 2018 года заместитель главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов получил от генерального директора фирмы 600 тыс. рублей, из которых 400 причитались мэру. Ответом на денежное вознаграждение должно было стать общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории муниципалитета.

Стоит отметить, что во время задержания мэр находился на лечении в больнице. Из медучреждения главу доставили 16 августа в суд, где была избрана мера пресечения. Вынесено постановление о заключении под стражу на два месяца — до 14 октября.

Силовики считают, что вне изоляции мэр может оказывать давление на свидетелей. Сам Арапов свою вину не признаёт и просил суд о домашнем аресте, заявив, что не собирается скрываться. Также он сообщил о готовности сдать силовикам свой загранпаспорт в качестве гарантии. Глава города просил суд учесть его заболевания и то, что на иждивении находятся малолетние дети. Напомним, что Евгений Арапов является многодетным отцом.

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Стоит отметить, что 8 августа в Оренбурге был задержан вице-мэр Геннадий Борисов. По данным следствия, он пойман с поличным, в его автомобиле обнаружено 2 млн рублей, которые чиновник получил от гендиректора фирмы. 10 августа Борисова отправили в СИЗО на два месяца. Он пытался обжаловать меру пресечения, но безрезультатно.

Уголовные дела в отношении высокопоставленных городских чиновников объединены в одно производство. Мэру и вице-мэру вменяют вымогательство взятки в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору.

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