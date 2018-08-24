Вашингтон, 24 августа, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки не исключают введения санкций против стран — покупателей российских зенитных ракетных систем С-400, заявила журналистам официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК С-400 «Триумф»

«Мы против возможной покупки нашими партнерами и союзниками по всему миру С-400», — заявила Науэрт.

По ее словам, Вашингтон «ясно дал понять, что может спровоцировать американские санкции в отношении других стран по всему миру». Представитель Госдепа также добавила, что покупка Турцией С-400 «будет беспокоить США».

Напомним, ранее в США заявляли, что закупка Турцией российских ЗРК «потенциально может привести к введению санкций» против Анкары.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что Анкара не может себе позволить разорвать отношения с Москвой, даже несмотря на угрозу санкций со стороны США из-за закупки российских С-400.

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