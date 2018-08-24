Сеул, 24 августа, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе после апелляции прокуратуры суд продлил срок тюремного заключения до 25 лет. Об этом сообщает 24 августа агентство Kyodo.

Kremlin.ru Пак Кын Хе

Отмечается, что сторона обвинения требовала для Пак Кын Хе увеличить срок заключения с 24 до 30 лет, однако Высший суд Сеула прибавил экс-президенту Южной Кореи только один год тюрьмы. Таким образом, Пак Кын Хе осуждена по делу о коррупции на 25 лет лишения свободы. Также ей нужно будет выплатить штраф более чем в $17 млн (20 млрд вон), уточнили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе за преступления коррупционной направленности к 24 годам тюрьмы. Против высшего должностного лица страны было выдвинуто 20 обвинений, включая злоупотребления полномочиями и растраты в крупных размерах.

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