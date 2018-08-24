Пермь, 24 августа, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В Пермском крае в преддверии эпидемиологического сезона планируют привить против гриппа не менее 1 236 400 человек. Число жителей, прошедших вакцинацию, должно составить 47% населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

Mil.ru Вакцинация

В ведомстве подчеркнули необходимость вакцинации, поскольку прививка снижает вероятность заболевания гриппом и предотвращает развитие тяжелых осложнений. За счёт бюджета защиту от гриппа получают граждане, которые входят в так называемую группу риска, в частности, дети, пенсионеры, беременные женщины.

В эпидсезоне 2017/2018 годов от гриппа привили 1 141 700 человек, что составило 43% населения. ОРВИ и гриппом переболели 175 тысяч человек. Доля госпитализированных составила 2,2%. С 5 февраля 2018 года на карантин закрывали 642 школы, 223 детских сада, 48 профессиональных образовательных организации.