Пекин, 24 августа, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В китайской провинции Чжэцзян зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, сообщили в министерстве сельского хозяйства провинции, передает 23 августа агентство Синьхуа.

Pixabay.com Свинья

Как стало известно, 17 августа произошла вспышка на одной из ферм Юэцина близ Вэньчжоу. В результате 430 свиней оказались заражены, из них 340 погибли. Министерство по горячим следам направило на место происшествия специальные команды для дезинфекции и ликвидации больного поголовья. Сообщается, что ситуация находится под контролем.

Напомним, что около 15 тыс. свиней были забиты после вспышки африканской чумы свиней в провинции Цзянсу на востоке Китая. Ранее вспышка была зафиксирована в провинции Хэнань. Туда зараженные свиньи попали из провинции Хэйлунцзян. Также вспышка смертельного для свиней заболевания была зафиксирована в провинции Ляонин на северо-востоке страны.