Вашингтон, 24 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки ориентировочно введут новые санкции против России 27 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, ранее в начале августа власти США заявили о подготовке нового пакета антироссийских санкций, одним из поводов для введения которого является якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новые ограничительные меры должны были быть введены 22 августа.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Москва зеркально ответит на новые санкции США, а также не оставит без ответа включение американскими властями российских компаний и официальных лиц в «чёрные списки». Кроме того, одним из видов возможного ответа на санкции может стать переход России на расчеты в национальных валютах.

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