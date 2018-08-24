Красноярск, 24 августа, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Кампания по борьбе с сибирским шелкопрядом в Красноярском крае, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, проведённая в 2017 году на площади более 1,2 млн га, обошлась федеральному и региональным бюджетам в 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 августа, в министерстве лесного хозяйства Красноярского края.

Vladimir Petko Сибирский шелкопряд

Большая часть работ проводилась в Красноярском крае. По оценкам специалистов минлесхоза, эффективность проводимых мероприятий составила 96%:

«Это позволило защитить леса от гибели и предотвратить дальнейшее распространение очагов опасного вредителя».

Добавим, меры по борьбе с опасным вредителем обсудили на совещании в правительстве Красноярского края 23 августа. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик подчеркнул, что на протяжении последних лет в регионах Сибири фиксировалась массовая вспышка сибирского шелкопряда.

По мнению министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, одна из приоритетных задач на сегодняшний день — восстановление лесов, погибших от вредителей. Возможный вариант решения проблемы — участие в федеральном проекте «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» с выделением соответствующего финансирования.

«Красноярский край готов стать пилотным регионом в области восстановления лесов, погибших от воздействия сибирского шелкопряда», — прокомментировал Маслодудов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году в Красноярском крае от сибирского шелкопряда обработали более 800 тыс. га леса. В 2018 году, по информации краевого минлесхоза, должно быть обработано 303 тыс. га леса.