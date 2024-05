Вашингтон, 24 августа, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Американский журнал National Interest привел три военные сферы, в которых Россия превосходит США, а также рассказал о преимуществах российской армии.

Мультимедиа.минобороны.рф ЗРК С-400

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований США Лайзы Сэмп, армия России превосходит американскую в области создания «защитной сферы» при помощи дальнобойных ракетных систем, в частности систем противовоздушной обороны, в общевойсковой сфере и в борьбе в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, американский портал We are the Mighty составил рейтинг стран, которые труднее всего завоевывать. В этом рейтинге второе место заняла Россия. Главными причинами, по которым захватчику предстоят большие трудности, называются огромный размер страны, тяжелые климатические условия и память каждого гражданина о подвигах предков в годы Великой Отечественной войны.