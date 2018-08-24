Орландо, США, 24 августа, 2018, 05:45 — ИА Регнум. Истребитель F-35 совершил аварийную посадку на аэродроме Эглин в штате Флорида, сообщает Northwest Florida Daily News.

Forsvarsdepartementet Истребитель F-35

Сообщается, что при посадке у самолета сломалось переднее шасси, в результате чего самолет завалился на нос. Как сообщил официальный представитель на авиабазе, по данному инциденту будет проходить расследование, которое займет 30 дней. Также представитель заявила, что в тот же день один из пилотов другого истребиля F-35 при полете сбил птицу, однако ни пилот, ни самолет не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа истребитель Saab JAS 39 Gripen шведских ВВС во время полета столкнулся с птицей и потерпел крушение в лесу на юге страны. Пилот истребителя успел катапультироваться.