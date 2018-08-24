Вашингтон, 24 августа, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео не планирует встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в Северную Корею, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

White House Ким Чен Ын и Майк Помпео

«Нет, нет. У нас нет планов устраивать подобную встречу, но как только у меня появятся дополнительные сведения — я вам о них сразу сообщу», — заявила она.

Также Науэрт подчеркнула, что пока совсем не располагает информацией о деталях предстоящего визита Помпео в КНДР, в частности о встречах с официальными лицами Северной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в американских СМИ появилась информация от экспертов о приостановке демонтажа инфраструктуры и оборудования на испытательном ракетном полигоне Сохэ в КНДР. При этом эксперты отмечают, что до сих пор не уверены, являлись ли происходившие ранее на объекте работы демонтажем или же модернизацией.