Казань, 24 августа, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии 5 сентября 2018 года продолжит рассмотрение ранее приостановленного иска крупного холдинга — АО «Нэфис Косметикс», который пытается снять обременение с двух своих производственных цехов и двух земельных участков в Казани общей площадью 6,2 тыс. кв. м. Ответчиком по делу выступает обанкроченный в апреле 2017 года «Татфондбанк», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

12 января 2018 года акционерное общество, ведущее свою историю с 1855 года — первого в Казани стеариново-свечного завода Крестовниковых, и являющиеся крупным российским производителем бытовой химии и масложировой продукции, обратилось с иском к ТФБ. Последний на сегодня находится на этапе конкурсного производства и имеет установленные долги перед более чем 18,2 тыс. кредиторов в общем объёме 156 млрд рублей.

В своём иске АО потребовало признать отсутствующим обременение в виде ипотеки в отношении здания цеха №2 рафинация жиров, бытовки цеха и конторы общей площадью 3817,4 кв. м, участка общей площадью 2367 кв. м, здания цеха по производству сухих чистящих средств площадью 1371,1 кв. м и земельного участка площадью 3901 кв. м. Все объекты расположены на улице Габдуллы Тукая в Казани.

В середине апреля 2018 года производство по делу было приостановлено, так как ТФБ по иску к санируемому «Тимер банку» пытался оспорить договор уступки прав требования, касающийся этого имущества. В конце июня ТФБ отказали в удовлетворении требований, и производство по спору с АО «Нэфис Косметикс» продолжилось. Заседание назначили на 5 сентября 2018 года.

АО «Нэфис косметикс» в информационной повестке региона в последнее время чаще всего фигурирует в связи с участием в неудачном инвестиционном проекте по строительству завода по производству синтетических моющих средств. Проект остановился после банкротства «Татфондбанка», который не успел докредитовать его, так как лишился лицензии и был обанкрочен. В марте 2017 года АО взыскало с оператора проекта свыше 927,597 млн рублей своих вложений. ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» на сегодня находится в предбанкротном состоянии — рассмотрение исков с требованием признать его банкротом назначено на сентябрь.

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Напомним, АО «Нэфис косметикс» в конце апреля 2018 года пыталась обанкротить компания из Ростовской области за долги более 14,848 млн рублей. 15 июня 2018 года производство по делу было прекращено в связи с отзывом иска.

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