Берлин, 24 августа, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Немецкие орнитологи в результате эксперимента пришли к выводу, что попугаи способны просчитывать дальнейшую выгоду. Данные об эксперименте были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Попугаи

Ученые в эксперименте предлагали птице выбрать между моментальным угощением и предметом, обмен которого в дальнейшем может сулить попугаю более выгодное угощение. Птица в итоге делала более выгодный выбор. Как считают орнитологи, это подтверждает способности попугаев рассчитывать экономическую выгоду.

Как сообщало ИА REGNUM, группа ученых из США пришла к выводу, что люди научились разводить попугаев еще до прихода европейцев на американский континент. Ради этого ученые изучили образцы ДНК из 17 древнейших скелетов попугаев ара, которые были найдены на территории современной Мексики.