Пекин, 24 августа, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал предпринять еще большие усилия для ускорения роста экономики и улучшения жизни людей в наименее развитых западных районах Китая, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Провинция Синин

Западные районы должны продолжить реформы открытости и стремительно внедрять инновации для достижения высококачественного развития, заявил Ли. Во время встречи с ведущей группой премьер отметил, что экономика и социальные достижения демонстрируют ощутимые результаты в указанных районах. Он также описал развитие в западных районах Китая как «ключевую и сложную точку» Китая на его пути к обществу умеренного достатка во всех отношениях, а также модернизации.

Напомним, что под западными районами Китая прежде всего имеется в виду Синьцзян-Уйгурский автономный район и Тибет, которые традиционно отставали от морских восточных и южных районов Китая. Построение общества умеренного достатка в Китае запланировано уже к 2020 году. К тому моменту должна быть искоренена нищета в особо отсталых районах страны.