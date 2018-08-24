Нью-Йорк, США, 24 августа, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Нью-Йорк (США) снова отказала в досрочном освобождении Марку Девиду Чепмену, осужденному за убийство одного из участников группы The Beatles Джона Леннона, сообщает Associated Press.

За решёткой

Сообщается, что это уже десятый случай отказа Чепману в условно-досрочном освобождении. Суд постановил, что освобождение убийцы «несовместимо с благополучием и безопасностью общества и дискредитирует всю серьезность преступления, что подрывает уважение к закону».

По мнению комиссии по условно-досрочному освобождению, Чепман спланировал убийство Леннона ради того, чтобы прославиться. Поэтому еще одной из причин отказа комиссия считает возможность убийства самого Чемпана неизвестным человеком, чтобы завоевать подобную славу.

Напомним, Марк Дэвид Чепман совершил покушение на члена группы The Beatles Джона Леннона у его дома в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Убийца попросил у музыканта автограф, а затем выстрелил в него пять раз.