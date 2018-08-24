Санкт-Петербург, 24 августа, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Обманутые клиенты компании ООО «Ленстоун», якобы предоставляющей услуги по подбору съемного жилья в Санкт-Петербурге, добились доставки «риелтеров» в полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Цуканов ИА REGNUM Полицейский автомобиль прибыл, чтобы доставить в отделение сотрудников ООО «Ленстоун»

Более 20 человек сначала пытались сами добиться справедливости и собрались у офиса компании на улице Ольги Берггольц. Поскольку вернуть свои деньги им не удалось, они вызвали полицию.

Оказалось, что в правоохранительные органы ранее поступило уже много аналогичных заявлений на «Ленстоун», и сотрудников фирмы доставили в отдел полиции для разбирательства.

Одна из пострадавших рассказала, что приехала в Санкт-Петербург учиться и искала квартиру. В интернете наткнулась на объявление о сдаче квартиры за 15 000 рублей в месяц, включая оплату коммунальных услуг и интернета.

«Позвонили по номеру телефона. Нам ответила милая девушка по имени Валерия, которая объяснила, что она агент и предоставляет интересы собственника. Мы никогда не работали с агентствами, риелторами, но были не против, что очень даже зря. Лучше бы мы были против!» — рассказала она.

В агентстве ей сообщили, как будет осуществляться услуга по подбору квартиры.

«Огласили ход работы: мы заключаем договор с агентством, получаем пакет документов, договор для собственника и список вариантов квартир, если выбранная нами нам не понравится, — сказала потерпевшая. — И только потом сообщили, что нужно выбрать способ оплаты: либо оплачиваем 100% комиссию в агентстве и едем на квартиру вместе с риелтором, либо оплачиваем 9000 рублей, а хозяйке отдаем 6000. Мол, у них договор такой».

Максим Цуканов ИА REGNUM Агентство недвижимости

После оплаты, которую внесла потенциальный арендатор, девушке обещали встречу на квартире в назначенное время. Приехав на место, обнаружилось, что «хозяйки» еще нет: по телефону она сказала, что подъедет через 20 минут, задержавшись из-за пробок.

«Ну, финал ясен: никто и никуда не приехал».

Позже выяснилось, что и другие клиенты «Ленстоун» остались без денег по той же отработанной схеме. С людей берут средства якобы за подбор квартиры, отправляют к выбранному дому, а потом «хозяйка» жилья отключает телефон.

Отметим, что по данным Единого государственного реестра юридических лиц, «Ленстоун» находится «в стадии ликвидации». За фирмой - непогашенные задолженности, начиная с 2016 года.