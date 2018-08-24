Вашингтон, 24 августа, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Обращение в банк Morgan Stanley за консультацией о возможности выкупа акций Tesla поступило от американского бизнесмена Илона Маска, со ссылкой на неназванный источник сообщает Bloomberg.

Heisenberg Media Илон Маск

Сейчас идут консультации Маска банком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа Маск заявил о планах выкупа акций Tesla по цене $420 за одну ценную бумагу. После этого биржевой курс Tesla вырос.

Позже Маск сказал, что еще не определился окончательно, сославшись на проблемы, которые есть у компании.

Напомним, производитель электромобилей Tesla создан в 2003 году. Маск является одним из ее инвесторов. Компания убыточна: в минувшем году убытки составили $2,24 млрд, а в I квартале 2018 г. — $710 млн.