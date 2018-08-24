Вашингтон, 24 августа, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Американский народ восстанет, если будет предъявлен импичмент президента США Дональду Трампу, заявил адвокат американского президента Рудольф Джулиани в интервью Sky News.

Дональд Трамп

Джулиани также прокомментировал ситуацию с недавним признанием вины экс-адвоката Трампа Майкла Коэна:

«Вот есть этот парень Коэн, он ничего не знает насчет связей с Россией, ничего не знает насчет учинения препятствий (президенту США — прим. ИА REGNUM ), он просто большой лжец».

Он подчеркнул, что экс-адвокат сам себя дискредитировал и не сможет сообщить какую-либо ценную информацию спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование по якобы российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Соединенных Штатов рухнет, если ему предъявят импичмент. По его мнению, выдвинутый импичмент приведет к обвалу рынков.