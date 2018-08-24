Кишинёв, 24 августа, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Активисты молдавской румыноунионистской Партии национального единства (ПНЕ) осквернили памятник в честь героев Великой Отечественной войны в Леушенах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на постаменте памятника-танка они нарисовали румынский триколор и карту «Великой Румынии».

Жители Кишинёва встречают советских солдат-освободителей. Август 1944

Как заявил лидер ПНЕ, экс-министр обороны Анатолий Шалару, такие памятники — «отходы черной советской истории», от которых надо избавляться. Он назвал Бессарабию частью «Великой Румынии». А акция, по словам Шалару, приурочена к «черному дню истории для румынского народа» — дню подписания пакта Молотова — Риббентропа.

Бешенство румыноунионистов вызвало, в частности, то, что дуло танка обращено в сторону Румынии, которая в 1941 году напала на СССР в союзе с нацистской Германией.

Что касается советско-германского пакта Молотова-Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».