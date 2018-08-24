Хьюстон, США, 24 августа, 2018, 03:03 — ИА Регнум. США планирует в скором времени отказаться от российских услуг по доставке астронавтов на МКС, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс на выступлении в космическом центре в Хьюстоне, сообщает пресс-служба Белого дома.

Kremlin.ru Старт российской ракеты-носителя

«К сожалению, уже более семи лет мы вынуждены летать в космос автостопом. Многие американцы не знают, что мы на самом деле вынуждены платить России за доставку наших астронавтов на МКС. В настоящее время такие полеты стоят около $82 млн за одного человека. Но эти дни почти сочтены. Я вам обещаю: скоро, совсем скоро американские астронавты снова полетят в космос на ракетах, запущенных с американской земли», — заявил он.

Пенс также отметил, что отказ от программы космических шаттлов для США был больше, чем просто потеря времени. Он назвал это колоссальной потерей для космической отрасли Соединенных Штатов.

Ранее замглавы NASA Уильям Герстенмайер заявил, что США не собираются продлевать договор с Роскосмосом о доставке своих астронавтов на МКС после 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года должна состояться встреча главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и директора NASA Джима Байденстайна на космодроме Байконур. Переговоры глав космических ведомств двух стран пройдут впервые.