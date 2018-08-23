Киев, 24 августа, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Решение большинства жителей Крыма и Севастополя на референдуме 2014 года о воссоединении с Россией было принято осознанно, заявил Иван Винник, депутат Верховной Рады («Блок Петра Порошенко») в эфире телеканала «112 Украина».

Bogomolov.PL Крым. Накануне референдума. 2014

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — заявил Винник.

Напомним, украинские власти ежедневно твердят об «аннексии Крыма», игнорируя итоги референдума 2014 года, который был проведен в соответствии с нормами международного права. Воссоединение Крыма с Россией стало поводом для введения Вашингтоном в отношении России санкций.