Вашингтон, 24 августа, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Во время телефонных переговоров между госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД России Сергеем Лавровым Помпео потребовал немедленного освобождения террориста Олега Сенцова, заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на брифинге.

DonkeyHotey Майк Помпео

«Он (Майк Помпео — прим. ИА REGNUM ) обсуждал с Сергеем Лавровым ситуацию вокруг украинского политического заключенного Олега Сенцова, который голодает уже более трех месяцев в российской тюрьме. Госсекретарь высказал обеспокоенность состоянием здоровья Сенцова и потребовал немедленно освободить Сенцова и всех украинских политических заключенных», — заявила она.

Также, по словам Науэрт, стороны обсудили ситуацию в Сирии, в частности участившиеся боестолкновения в сирийской провинции Идлиб. Помпео в очередной раз попросил Россию поддержать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа госдеп США выпустил официальное заявление, в котором выразил обеспокоенность состоянием здоровья украинского террориста Олега Сенцова и потребовал его немедленного освобождения. В случае смерти Сенцова госдеп пригрозил привлечением к ответственности лиц, причастных к трагедии.