Москва, 24 августа, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банком России к концу 2018 года составит 7,5% (0,25 процентных пункта), сообщает Сбербанк.

К.Артём.1 Сбербанк

Уточняется, что к концу будущего года значение ключевой ставки вернется к нынешнему, а в конце 2020 опять повысится — до семи процентов.

Напомним, ранее в Сбербанке прогнозировали повышение ключевой ставки к концу этого года до 6,75%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%.