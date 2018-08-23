Москва, 24 августа, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Заявление о признании банкротом микрофинансовой организации «Домашние деньги» подано Агентством по страхованию вкладов в суд, пишет газета «Коммерсантъ».

Банкротство

Уточняется, что иск от 23 августа подан АСВ от имени банка «Интеркоммерц», которому «Домашние деньги» задолжали 1,78 млрд руб. При этом микрофинансовая организация просила АСВ приостановить процессы банкротства, дав ей шанс восстановиться.

Комментируя инициативу истца, представитель микрофинансовой организации заявил:

«До тех пор, пока суд не вынесет официальное постановление, компания будет вести деятельность и пытаться выполнить обязательства перед кредиторами».

По его словам, указанному выше кредитору деньги должны были начать выплачиваться только начиная с 2019 года. Проценты же «Домашние деньги» не смогли платить «в текущих реалиях». Выплаты начнутся «при первой возможности».

При этом кредитная организация уверяет, что от своих обязательств по прочим кредитам не отказывается. Выплаты начнутся «согласно презентованному 21 августа плану».

Напомним, АСВ сообщало о планах обанкротить «Домашние деньги» 3 августа: микрофинансовой организацией «допущены нарушения уставленного графика обслуживания долга и процентов за пользование кредитными средствами».