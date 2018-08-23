Лондон, 24 августа, 2018, 00:42 — ИА Регнум. Страны Запада за прошедшие пять лет после случая «химической атаки» в сирийской Гуте до сих пор не предоставили ни одного доказательства о причастности правительства Башара Асада к этой «атаке», заявляет пресс-служба посольства России в Великобритании.

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«Более того, в один ряд с ним поставлены события в Хан-Шейхуне, Лтамене, Саракибе и Думе, несмотря на то, что они случились после завершения международной операции по вывозу из САР всех компонентов и прекурсоров химического оружия в июне 2014 г. Вина по традиции безапелляционно возложена на «режим Б. Асада», хотя даже Госдепартамент США признал наличие химического оружия у действующих в САР террористических группировок», — заявляют дипломаты.

При этом отмечается, что в качестве осудивших химатаки выступают Великобритания, США и Франция, которые в апреле 2018 года нанесли авиаудары по сирийской территории, нарушив международное право под предлогом ответа на якобы применение химического оружия.

«Со своей стороны призываем западные государства воздержаться от как от бездоказательных заявлений, так и от силовых действий, отнюдь не способствующих возвращению Сирийского государства и его граждан к мирной жизни», — добавляет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в связи с 5-летней годовщиной «химической атаки» в сирийской Гуте США, Великобритания и Франция сделали совместное заявление, в котором осудили якобы использование химического оружия «режимом Башара Асада».