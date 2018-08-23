Киев, 24 августа, 2018, 00:44 — ИА Регнум. Прожиточный минимум на Украине ровно втрое меньше официально установленной ООН черты бедности, заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак 23 августа во время пресс-конференции в издании Golos.ua.

Украинский кошелёк

«Если человек живет в день меньше, чем на пять долларов, это означает, что он живёт ниже уровня бедности. То есть $150 в месяц. По действующему курсу это 4125 гривен. В то же время прожиточный минимум на Украине ровно втрое меньше», — рассказал эксперт.

Новак уверен, если кабинет министров Украины объективно посчитает потребительскую корзину, окажется, что пенсионеры, студенты и значительная часть работающего населения Украины являются бомжами.

«Как у нас считают потребительскую корзину? Мало того, что не по реальным ценам, таких уже давно нет, а у нас считают из расчета на то, что мужчина может купить себе костюм один раз в 20 лет. Вот как вы думаете, мужчина, который может купить костюм один раз в 20 лет, кто это? Бомж. Женщина может себе купить одно платье раз в восемнадцать лет. Если вы будете покупать себе платье раз в 18 лет, то вы кто? Простите, бомжиха», — отметил Андрей Новак.

Эксперт подчеркнул, что при обсчете потребительской корзины правительство прибегает к двойному обману, оценивая неправильную структуру и задавая неправильные цены. При этом потребительская корзина является базой для начисления всех социальных платежей, заметил Новак.

Напомним, в конце апреля 2018 года окружной суд Киева признал рассчитанную потребительскую корзину незаконной. Министерство финансов Украины обратилось в суд для отмены этого решения, поскольку пересмотр размера потребительской корзины ударит по скудному украинскому бюджету.