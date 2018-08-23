Москва, 24 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Решение Банка России о приостановке закупки иностранной валюты с 23 августа по конец сентября не отразится на выполнении плана Минфина РФ по закупкам валюты в рамках бюджетного правила, сообщил представитель ведомства газете «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

"Решение ЦБ не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила», — заявил представитель Минфина РФ.

Разъясняя ситуацию, он сказал, что иностранную валюту планируется напрямую переводить Казначейству. Банк России после этого сможет, по его усмотрению, транслировать валюту на рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 августа до конца сентября 2018 г. Банк России не станет закупать иностранную валюту — в рамках реализации механизма бюджетного правила. Возобновлена закупка будет в случае, если это окажется целесообразным с учетом обстановки на финансовых рынках в сентябре.