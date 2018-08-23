Баку, 23 августа, 2018, 23:58 — ИА Регнум. В 2017 году доходы Азербайджана от экспорта золота составили $139,3 млн. В общей сложности за отчетный период страна экспортировала 3360,59 кг золота.

Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США Золото

B этом году доходы Азербайджана от экспорта золота снизились по сравнению с первой половиной 2017 года на 6,5%. Производителями и экспортерами золота в Азербайджане являются компании Anglo-Asian Mining Company (Британия) и государственное ЗАО AzerGold, сообщает Turan.

По данным Государственного таможенного комитета, в этом году Азербайджан экспортировал в Швейцарию 1438,04 кг золота в прочих необработанных формах, неиспользуемое для чеканки монет. Объем экспорта — 60 млн. 713 тыс. долларов США. B первой половине 2017 года было экспортировано в эту страну 1247,48 кг золота ($50,9 млн.), неиспользуемого для чеканки монет и 355,35 кг золота ($13,9 млн.), используемого для чеканки монет.