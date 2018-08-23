Колонна военной техники попала в аварию в Киевской области
Киев, 24 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Военная техника, которую перегоняли на парад в Киев, попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщили 23 августа в пресс-службе национальной гвардии Украины.
Mil.gov.ua
Украинская военная техника
ДТП произошло 23 августа на трассе Киев— Одесса в первой половине дня.
В результате получили повреждения три автомобиля — два КрАЗа и легковой автомобиль Renault Dokker.
По факту происшествия начато служебное расследование.
Напомним, 18 августа зенитная установка «Бук» протаранила здание бизнес-центра в Киеве.
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