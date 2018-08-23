Москва, 23 августа, 2018, 23:08 — ИА Регнум. Украинская пропаганда предпринимает вызывающую попытку закрепить в общественном сознании лозунг бандеровских нацистов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова 23 августа на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

Таким образом, Захарова прокомментировала использование лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вооруженными силами Украины в качестве приветствия.

«Корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны — это натуральная калька с известного немецкого национал-социалистического приветствия. Помимо одинакового синтаксического построения эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу», — отметила представитель МИД России.

Мария Захарова также привела цитату из документа Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который предписывал бандеровцам, произнося лозунг, вскидывать руку в нацистском приветствии.

«Хотела бы напомнить, что в годы войны этот нацистский клич использовался в регулярных и иррегулярных украинских националистических вооруженных формированиях, большая часть которых была лояльна рейху, часть организационно входила в его вооруженные силы», — подчеркнула дипломат.

Напомним, для изменения официального приветствия ВСУ необходимо решение Верховной рады, первое заседание которой состоится лишь в сентябре. Впрочем отсутствие законных оснований не смущает президента Украины Петра Порошенко, по инициативе которого нацистский клич «Слава Украине! Героям Слава!» будет использован украинскими военнослужащими 24 августа, во время парада в честь Дня независимости.

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