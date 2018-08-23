Санкт-Петербург, 23 августа, 2018, 20:54 — ИА Регнум. 23 августа на стадионе «Крестовский» был разыгран первый матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Мольде». Противостояние завершилось волевой победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Бранислав Иванович и Миха Мевля

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия)

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Болельщик ЗЕНИТА

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Болельщики Зенита

Первый мяч под занавес первой половины матча забил 23-летний норвежский атакующий полузащитник Эйрик Хестад — 0:1. На 71-й минуте таранный форвард национальной сборной России Артем Дзюба сравнял счет, замкнув навес Себастьяна Дриусси — 1:1. Через 9 минут вышедший на замену Артем Заболотный впервые вывел хозяев вперед — 2:1. В конце матча Миха Мевля удвоил преимущество «сине-бело-голубых» — 3:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Андрей Лунёв

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Леандро Паредес

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Матиас Кранневиттер

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Роберт Мак

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Радость болельщиков

Статистика матча («Зенит»/"Мольде»)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 55%/45%

Поданные угловые 4/1

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Суровый судья

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Эрнани

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Юрий Смольников

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Смольников, Мевля, Краневиттер, Дриусси, Кузяев, Эрнани, Мак, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Форрен, Реммер, Хауген, Бабакар, Хуссейн, Аурснес, Странд, Хестад, Холанд.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Врач осматривает Юрия Смольникова

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА. Зенит (Россия) – Мольде (Норвегия). Врач осматривает Юрия Смольникова

Бригада арбитров: Дениз Айтекин | Эдуард Байтингер | Рафаэль Фольтин | Харм Осмерс.

Желтые карточки: Форрен — 30, Хестад — 38, Смольников — 61, Эрнани — 87.

Голы: Хестад 42 — 0:1, Дзюба 71 — 1:1, Заболотный 80 — 2:1, Мевля 89 — 3:1.