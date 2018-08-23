Ташкент, 23 августа, 2018, 20:52 — ИА Регнум. В Самарканде правоохранительные органы задержали нескольких человек, которые подозреваются в преступном сговоре и мошенничестве, пишет 23 августа газета «Самаркандский вестник».

Chris Potter Взятка

О факте мошенничества в УВД Самарканда узнали из заявления пострадавшего, который обратился за помощью 17 мая 2018 года. По его словам, одна из подозреваемых взяла у потерпевшего $230 тыс. за обещание устроить на высокий пост в АО «Узпахтасаноат», управляющую организацию хлопкоочистительной промышленности Узбекистана.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и рассказала о том, что к делу причастны еще два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело против мужчины, который обещал гарантированное поступление в Национальный университет за $6 тыс.