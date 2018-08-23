Баку, 23 августа, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Бакинские СМИ, комментируя итоги состоявшихся в Москве консультаций с участием представителей соответствующих органов государств — членов ОДКБ для согласования пакета документов о статусе наблюдателя в военном блоке и правовом статусе партнера ОДКБ, заявляют, что Азербайджан может получить либо статус наблюдателя в ОДКБ, либо «сразу стать полноправным участником этого блока».

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Согласно источникам ИА REGNUM в ОДКБ, это может произойти после того, как проекты документов будут представлены и утверждены на заседание Совета министров иностранных дел государств — членов ОДКБ, а также Совета министров обороны, заседание секретарей Советов национальной безопасности и, наконец, верховного органа ОДКБ — Совета коллективной безопасности.