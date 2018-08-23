Симферополь, 23 августа, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Основная проблема среднего специального образования в Крыму заключается в несоответствии расчёта стоимости обучения студентов по государственному заказу с реальными затратами. Об этом 23 августа на совещании по проблемам образования заявила глава крымского минобразования Наталья Гончарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

«Расчёт стоимости обучения одного студента системы СПО не соответствует действительности. Необходимо не побояться и сказать это на уровне министерства образования Российской Федерации. Давайте представим расчёты», — предложила министр.

По её словам, за счёт своего бюджета Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского ежегодно вынужден дофинансировать семи своим колледжам средства на выплату зарплаты сотрудникам от 5 до почти 40 миллионов рублей в год.

«Основная проблема со всеми колледжами — большое штатное расписание, которое не было урегулировано… Проблема в том, что государство сегодня готово платить по госзаданию за подготовку одного специалиста СПО порядка 50 тысяч. В реальности в сумму меньше 70 тысяч на подготовку одного специалиста не уложиться», — добавил и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов заявил, что местным властям необходимо пересмотреть своё отношение к среднему профессиональному образованию на полуострове и побороться за деньги для модернизации своих учреждений.