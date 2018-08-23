Пекин, 23 августа, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В Пекине прошла встреча члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа с министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом и министром финансов Филиппин Карлосом Домингесом, сообщает 23 августа Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Китайские фигурки

Британской стороне было заявлено о серьезном отношении КНР к связям с Британией и его готовности к совместной защите норм и правил международной торговли и многосторонней торговой системы, развитию торгово-экономического сотрудничества с Лондоном по всем направлениям.

На встрече с филиппинским министром было высказано пожелание дальнейшего наращивания взаимного политического доверия, расширения и углубления двустороннего сотрудничества.

Напомним, что в преддверие XIX съезда КПК многие эксперты по внутренней политике КНР рассматривали Ху Чуньхуа одним из кандидатов на высокие государственные посты в будущем.