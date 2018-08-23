Симферополь, 23 августа, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Власти Крыма должны пересмотреть своё отношение к среднему профессиональному образованию на полуострове и побороться за деньги для модернизации своих учреждений. Об этом 23 августа на совещании по проблемным вопросам развития среднего специального образования заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Jirka Matousek Студенты

«Модернизации не было, мы должны пересмотреть своё отношение к учреждениям среднего специального образования. Давайте на следующий год поборемся за деньги на их модернизацию материально-технического оборудования, связанного непосредственно с процессом обучения», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из резервного фонда правительства России на ремонт общежитий Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского выделят 200 миллионов рублей.