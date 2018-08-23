Москва, 23 августа, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Российское министерство обороны заключило с двумя дальневосточными заводами контракт на строительство шести малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 23 августа агентство ТАСС.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

Два корабля поручено построить к 2023 году владивостокскому заводу «Восточная верфь». Еще четыре «Каракурта» до 2026 года должен передать военным морякам «Амурский судостроительный завод», расположенный в Комсомольске-на-Амуре.

Оба контракта были подписаны на международном форуме «Армия-2018», проходящем сейчас в Подмосковье.

Справка ИА REGNUM : МРК проекта 22 800 «Каракурт» — ракетно-артиллерийские корабли ближней морской зоны. Главным вооружением МРК являются крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, корабли этого проекта оснащены артустановками и комплексами ПВО.

Сочетание такого серьезного вооружения с малыми габаритами и низкой радиолокационной заметностью делают МРК «Каракурт» крайне опасным противником, которого трудно обнаружить до того, как он нанесет удар.