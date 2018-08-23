Киев, 23 августа, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Институт национальной памяти Украины (УИНП) подготовил пропагандистские материалы, посвященные годовщине независимости Украины, сообщил 23 августа правительственный портал.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

По мнению главного идеологического ведомства страны, украинская государственность продолжает традицию Руси, Галицко-Волынского княжества, Великого княжества Литовского, мифического казацкого государства, а также Украинской народной республики.

Украинская советская республика была квазигосударством, а за настоящую независимость украинцы боролись насильственными методами в 20−50-е годы и ненасильственными методами в 60−80-е годы XX века, считают в УИНП.

«Сегодня независимость Украины — главная преграда для российского империализма и залог свободного развития стран и народов Европы», — заявляют в ведомстве.

По словам президента страны Петра Порошенко, все годы своей независимости Украина возрождает Украинскую народную республику — марионеточное государство, созданное под покровительством немцев для вывоза хлеба в Германию.

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