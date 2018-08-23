Степанакерт, 23 августа, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Составляемый в МИД Азербайджана «черный список» посетивших Нагорный Карабах иностранных граждан грубо нарушает права на свободу передвижения и на получение достоверной информации и является попыткой навязать международной общественности свою одностороннюю и искаженную точку зрения. Об этом говорится в комментарии МИД Нагорного Карабаха в связи с запретом Азербайджана на въезд в страну депутата бундестага Германии Альберта Вайлера.

armenpress.am Здание МИД НКР в Степанакерте

Степанакерт считаем недопустимыми подобные действия Азербайджана.

«Если они останутся без должной оценки со стороны международного сообщества, то со временем будет всё сложнее вернуть Баку в конструктивное русло. Наступило время для выработки международных механизмов сдерживания Азербайджана от деструктивных шагов. В этой связи министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики — ИА REGNUM ) Масис Маилян направил приглашение Альберту Вайлеру вновь посетить Арцах в любое удобное для него время для обсуждения вопросов сотрудничества с парламентской группой «Германия-Южный Кавказ» бундестага Германии. Убеждены, что визиты парламентариев и других официальных лиц в Арцах, вопреки «черному списку» Баку, станут важным сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения региональных проблем», — заявляет МИД Карабаха.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Азербайджана отказалось предоставить въездную визу члену официальной делегации, однопартийцу Меркель, депутату бундестага Альберту Вайлеру, мотивируя это тем, что тот в свое время без разрешения Баку посетил Нагорный Карабах.

Более того, немецкие газеты пишут, что Баку пригрозил даже задержать немецкого депутата, если он тем не менее приедет в Азербайджан.

Сегодня, 23 августа, начинается трехдневный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в страны Закавказья, в ходе которого Меркель посетит сначала Грузию, затем Армению, а в субботу — Азербайджан. Визит канцлера Германии в Армению станет первым с момента обретения независимости в 1991 году.