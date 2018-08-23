Екатеринбург, 23 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 9 сентября снова будет работать центр общественного наблюдения за выборами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Gubernator96.ru Евгений Кувайшев в Центре общественного наблюдения

Напомним, 9 сентября пройдут выборы депутатов гордумы. Центр общественного наблюдения впервые работал в сентябре 2017 года, на выборах губернатора. Затем он действовал 18 марта 2018 года, когда вся страна выбирала президента Российской Федерации. Этот центр уже показал свою эффективность.

Губернатор Евгений Куйвашев также призвал членов областной Общественной палаты присоединиться к общественному наблюдению на предстоящих выборах. А те в свою очередь обратились к членам общественной палаты Екатеринбурга, предложили им совместно проверить некоторые избирательные участки на наличие систем видеонаблюдения и доступности для маломобильных горожан.

Кроме того, 9 сентября будет работать «горячая линия», на которую ждут сообщений от избирателей.