Москва, 23 августа, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Система передачи информации в оптическом диапазоне, не поддающаяся воздействию ни одного из современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), создана специалистами российского холдинга «Швабе», сообщает 23 августа агентство «Интерфакс-АВН».

Shvabe.com Делегация во главе с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олегом Бочкаревым ознакомилась с разработками Холдинга «Швабе» на форуме «Армия-2018»

По словам первого заместителя гендиректора холдинга «Швабе» Сергея Попова, эта система принципиально новая. Она функционирует в рассеянном свете и позволяет передавать в режиме реального времени огромные массивы информации.

Специалистами холдинга был «сделан модуль беспроводной помехозащищённой оптической линии передачи видеоинформации для систем специального назначения, который позволяет передавать изображения, огромные объёмы информации в реальном масштабе времени».

Модуль имеет малые размеры и вес, потребляет незначительное количество энергии и может устанавливаться на любое вооружение. Кроме того, он не подвержен влиянию радиочастот и электромагнитных полей.

Сергей Попов отметил, что хотя уже сейчас система позволяет передавать данные на несколько десятков километров, работа по ее совершенствованию будет продолжена.

«На выставке «Армия-2018» будем демонстрировать передачу изображения от прицела на наглазник. Если раньше это делалось по телевизионному кабелю, то сейчас стоят два малогабаритных оптических модуля — передающий и приёмный. Это своего рода оптический трек, блютуз», — уточнил Сергей Попов и добавил, что пока никто в мире «ничего подобного не демонстрировал».

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в Подмосковье с 21 до 26 августа на нескольких площадках.