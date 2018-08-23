Бени-Суэйф, Египет, 23 августа, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло 23 августа в Египте, передаёт издание Youm7.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет

Как сообщается, авария произошла на автотрассе в провинции Бени-Суэйф. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В результате ДТП пострадали около 30 человек. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Напомним, в начале июля в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе Мерса-Матрух — Александрия погибли десять человек, ещё 25 получили ранения.

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